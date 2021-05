Calciomercato Roma, regia Jorge Mendes: sondaggio per due rinforzi

Calciomercato Roma, i contatti tra Tiago Pinto e Mouringo sono quotidiani. Nel mirino due rinforzi: c’è la regia di Jorge Mendes

I contatti tra Tiago Pinto e Mourinho sono quotidiani. E non potrebbe altrimenti visto che siamo agli sgoccioli della stagione e presto inizierà la nuova era in casa giallorossa, quella caratterizzata da nuovo allenatore portoghese. Che dalla sua casa di Londra anche stasera studierà la sua nuova squadra nel derby contro la Lazio. Poi mancherà solamente una settimana all’addio ufficiale di Fonseca e potrà iniziare l’avventura dello Special One.

Tra il portoghese che siede dietro la scrivania, e quello che andrà in campo, si parla di tutto: dal mercato, ovviamente, ma anche della struttura di Trigoria e di quelli accorgimenti minimi che servono per renderla a immagine e somiglianza (scusateci il termine biblico) di Mourinho. C’è spazio nei discorsi – spiega il Corriere dello Sport – per i cuochi e i nutrizionisti. Ma, soprattutto, ci sono i calciatori nel mirino, che devono essere portati nella Capitale per rinforzare la squadra, al centro delle discussioni.

Calciomercato Roma, due rinforzi con la regia di Mendes

E qui entra in gioco il potente procuratore Jorge Mendes. Lo stesso di Mourinho, che potrebbe aiutare a prendere qualche suo assistito. I nomi forti, che circolano in questo momento, sono due: Rui Patricio, portiere dei Wolves, che va in scadenza di contratto nel 2022, e Nuno Tavares, terzino classe 2000 del Benfica sul quale ci sarebbe anche il Napoli. Mendes ha la procura di entrambi ed è quindi al centro di una possibile trattativa.

I rapporti sono ottimi. La prova è la firma improvvisa per molti – ma non per tutti – di Mourinho per la Roma. Che si è legato con i Friedkin per i prossimi tre anni. Mendes potrebbe quindi decidere di aiutare Pinto nelle sue strategie. Sembrerebbe ci siano tutti gli ingredienti affinché questo avvenga davvero.