Calciomercato Roma, via libera Tiago Pinto: pronti 20 milioni

Calciomercato Roma, il centrocampista è perfettamente in linea con le idee giallorosse: via libera per Pinto, sono pronti 20 milioni

Sonda il mercato il general manager della Roma Tiago Pinto. Lui che è arrivato a gennaio e dovrà gestire per la prima volta in toto le operazioni del prossimo mercato. Dovrà essere bravo a trovare quei calciatori giusti che possono davvero essere funzionali alla causa, ma soprattutto riuscire a piazzare tutti quegli elementi che per vari motivi non rientrano più nel progetto giallorosso. E non sarà facile.

Intanto, la priorità, è quella di accontentare Mourinho. Poi si valuterà il resto. E secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, Pinto avrebbe individuato il centrocampista per la prossima stagione. Perfettamente in linea anche con l’idea uscita fuori nelle scorse settimane, che vorrebbe la società giallorossa investire soldi per cartellini solamente per quei calciatori che hanno meno di 28 anni. Il suo nome, di conseguenza, è sul taccuino del portoghese.

Calciomercato Roma, occhi su Koopmeiners dell’Az

Gli occhi quindi sarebbero puntati sul centrocampista 23enne dell’Az Alkmaar Teun Koopmeiners. Come anticipato in esclusiva da Asromalive.it. Elemento di quantità e qualità, oltre ad essere anche bravo davanti alla porta. Nelle ultime due stagioni ha messo a segno 33 reti, un bottino niente male. Capitano della sua squadra ma anche dell’Under 21 della nazionale orange, è una pista che è considerata molto calda.

Il costo del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra importante senza dubbio ma come detto in linea con il calcio che ha in mente la Roma del futuro. Giovani, di qualità, con una certa esperienza e, soprattutto, che possono aumentare il proprio valore per poi, nel caso, piazzarne una bella plusvalenza. Koopmeiners ha tutte queste caratteristiche.