Calciomercato Roma, ritorno di fiamma in Premier League. Ecco il “nuovo” nome per i giallorossi. Si tenta l’affondo decisivo

La Roma è alla ricerca di quell’elemento in grado di poter far fare il salto di categoria alla rosa. I contatti tra Mourinho e Tiago Pinto sono costanti e, soprattutto in Premier League, sono diversi i nomi che potrebbero fare al caso dei giallorossi nella prossima stagione. E sono diversi anche i ruoli da coprire. Dal portiere all’attaccante per intenderci, che sono quelli che servono maggiormente, ma in queste ore, spiega il Corriere della Sera, ci sarebbe un ritorno di fiamma verso un calciatore che già due anni fa era stato accostato alla società adesso dei Friedkin.

Il francese Allan Saint-Maximin, adesso al Newcastle, soprattutto nel 2019 sembrava potesse approdare nella Capitale. Giocava nel Saint-Etienne, e la Roma era davvero vicina a chiudere l’operazione. Saltò tutto, con il passaggio ai bianconeri inglesi, ma adesso ci sarebbe il ritorno di fiamma. Un nome che piace a Mourinho.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, via libera Tiago Pinto: pronti 20 milioni

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, regia Jorge Mendes: sondaggio per due rinforzi

Calciomercato Roma, ritorno per Saint-Maximin

Sicuramente il francese non scalda più di tanto il cuore dei tifosi. Ma sicuramente potrebbe essere utile alla causa vista la duttilità. Può giocare tranquillamente sia da un lato che dall’altro, e inoltre ha buone qualità tecniche. Il Newcastle potrebbe anche cederlo senza chiedere una grossa cifra. Anche se ha un contratto in scadenza nel 2026, quindi abbassare le pretese non avrebbe certamente gli effetti sperati.

L’esterno in questa stagione ha collezionato 33 presenze mettendo a referto 3 gol e 7 assist. E probabilmente strapperà anche una maglia per il prossimo Europeo. Un elemento da seguire anche nella manifestazione continentale, che Mourinho, ricordiamo, commenterà per il Sun in Inghilterra. Il tabloid inglese infatti lo ha preso come editorialista.