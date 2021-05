Calciomercato Roma, svendita Manchester United: in due nel mirino

Calciomercato Roma, a poche ore dal derby contro la Lazio, valevole per la penultima giornata di campionato, si infittiscono dall’estero interessanti voci di calciomercato.

In ogni angolo del mondo sembra essere ormai giunta la clamorosa notizia circa il nome che siederà sulla panchina capitolina a partire dalla prossima stagione.

Josè Mourinho al posto di Fonseca è stata la prima vera e propria scelta tecnica concretizzata dai Friedkin: “un bigliettino da visita” niente male, paradigma della serietà e la concretezza dei nuovi proprietari del Club.

Se davvero si vorrà costruire una Roma vincente, però, non basterà solo il mister dal grande nome: questo, piuttosto, deve essere un punto di partenza che possa catalizzare una campagna acquisti seria quanto intelligente.

Nel pieno rispetto delle difficoltà finanziarie, acuite sia dal mancato accesso in Champions che dall’impatto del coronavirus sulle casse dei singoli club, la Roma cercherà di accontentare il portoghese senza fare spese folli.

Si cercheranno profili funzionali, esperti e che siano graditi allo Special One: a quest’ultimo, poi, l’arduo compito di plasmare i giovani talenti già presenti in rosa e rivalorizzare alcuni elementi da forse troppo tempo ai margini.

L’obbligo della Roma non è quello di vincere subito quanto, piuttosto, lentamente rilanciarsi e ripartire per dar vita ad un ciclo a medio-lungo termine che abbia come tappa finale (e non come punto di partenza) una vittoria importante.

