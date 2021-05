Roma Lazio, i convocati di Fonseca | C’è un altro assente

Convocati Roma Lazio, Paulo Fonseca ha diramato la lista: altra assenza importante nella compagine giallorossa

Roma Lazio convocati / Manca sempre meno all’inizio di Roma Lazio, match in programma stasera alle 20.45. Un derby che in termini di classifica ha ancora qualcosa da dire: i giallorossi, infatti, sono a caccia di punti importanti per tenere a distanza il Sassuolo, mentre Immobile e compagni continuano a cullare il sogno chiamato Champions League, che sembra essere ormai definitivamente sfumato. Entrambe le squadre non vivono il loro periodo di forma migliore, ma si sa, la stracittadina ha sempre un sapore speciale.

A tal proposito, Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati: il portoghese potrà contare su 22 effettivi. Altra tegola per il tecnico portoghese, che non potrà contare neanche su Carlos Perez.

Convocati Roma: Portieri: Farelli, Mirante, Fuzato. Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Santon, Reynolds, Mancini, Kumbulla, Peres. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Pastore, Darboe, Zalewski, Mkhitaryan. Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, El Shaarawy.