Le parole dell’attaccante bosniaco ai microfoni di Dazn dopo la vittoria nel derby contro la Lazio.

Uno dei migliori in campo, se non il migliore, della partita vinta questa sera dalla Roma contro la Lazio è stato Edin Dzeko. Il bosniaco non ha segnato ma si è dato tanto da fare per la squadra e ha contribuito al successo fornendo anche l’assist del vantaggio di Mkhitaryan. Ecco le sue parole ai microfoni di ‘Dazn’: “Un po’ di gioia ce la da sicuramente questa vittoria. Sapevamo che non era una delle stagioni migliori, però il derby è sempre il derby e dopo quello che avevamo perso all’andata oggi volevamo fare di tutto per finire la stagione in bellezza, ora manca un’altra partita. Rammarico negli scontri diretti? A me non mi piace guardare indietro, il rammarico c’è e ci sarà sempre. Oggi lo guardavo come un derby e non uno scontro diretto, finalmente siamo stati una squadra vera. Abbiamo sofferto ma vinto meritatamente”.

Dzeko sui compagni, Fonseca e Mourinho

“Il mister ha detto prima della partita che sarebbe stata l’ultima in casa e quindi ci ha chiesto se potevamo vincerla anche per lui, ma anche per noi, per i tifosi, per la società che sta guardando avanti con positivtà”, ha detto il bosniaco sul tecnico portoghese, il quale ha parlato anche del nuovo arrivo in panchina, José Mourinho: “A livello di entusiasmo ha già portato. Sicuramente Roma è una piazza difficile e per quwesto dico che non poteva non prendere il migliore”. Nei minuti finali, al minuto 88 con precisione, Dzeko ha lasciato il posto a Borja Mayoral, davanti ad una standing ovation dei suoi compagni dalla tribuna alla panchina, se fosse un saluto per lui alla Roma ha risposto così: “No, non pensavamo al futuro ma alla partita di oggi, Mancini diceva che ero come 2 o 3 anni fa contro l’Italia a Torino (ride, ndr), però oggi dovevamo vincere e l’abbiamo fatto con tanta sofferenza. Alla fine ci portiamo questi tre punti e questa gioia per una settimana tranquilla. Oggi penso solo al presente“.