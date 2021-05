Roma-Lazio, formazioni ufficiali: le scelte di Fonseca e Inzaghi

Roma-Lazio, al di là di tutto il Derby della Capitale resta sempre uno dei più affascinanti di Europa ed entrambe le squadre faranno di tutto per vincere.

La 37esima giornata di questo campionato offrirà tanti match interessanti: oltre allo stesso derby, infatti, ci sono in programma Juventus-Inter e Fiorentina-Napoli, entrambi scontri cruciali per la qualificazione in Champions League.

Se la Roma è ormai da tempo estranea a qualsiasi discorso relativo alla qualificazione per i gironi della coppa dalle grandi orecchie, le minime speranze dei biancocelesti passano proprio per la stracittadina.

Immobile e compagni, infatti, dovranno necessariamente imporsi sui “cugini” e sperare in risultati favorevoli dagli altri campi; i giallorossi invece dovranno provare a vincere sia per l’onore che per la difesa del settimo posto, insidiato dal Sassuolo.

Indubbiamente sarà un derby diverso per diversi motivi: in primis si giocherà, per la seconda volta, senza pubblico.

Già questo dovrebbe bastare per far comprendere come gran parte del fascino della gara risulta ridotta: a ciò però si aggiunga il fatto che entrambe giocheranno più per l’onore che per dei concreti obiettivi stagionali.

Roma-Lazio, formazioni ufficiali

Sarà l’ultimo derby di Fonseca che, questa sera, varcherà per l’ultima volta della sua carriera la soglia dell’Olimpico in qualità di allenatore giallorosso.

Dopo la partita con lo Spezia il portoghese cambierà squadra (ma forse non campionato) mentre, sull’altra sponda del Tevere, non è ancora chiaro quali siano le intenzioni di Inzaghi.

Ciò che è invece certo è che entrambi proveranno a regalare vittoria e orgoglio a due piazze così calorose. Queste, intanto, le scelte ufficiali dei due tecnici per affrontare la partita.

ROMA (4-3-3): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Cristante, Darboe, Pellegrini; Mkhitaryan, Dzeko, El Shaarawy. All. Fonseca

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Muriqi, Immobile. All. S. Inzaghi