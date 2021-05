Roma-Lazio, Ibanez: “Daremo il massimo per vincere”

By

Roma-Lazio, a pochissimi minuti di distanza dal Derby della Capitale, Roger Ibanez ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni.

Quello contro i biancocelesti sarà l’ultimo derby per Fonseca e, chissà, anche per numerosi calciatori. Diversi, infatti, gli elementi destinati a lasciare la Capitale a fine stagione.

Alle varie sortite seguiranno, indubbiamente, altrettanti arrivi per soddisfare le richieste di Josè Mourinho. Tra i pochi punti fermi della Roma figura però Roger Ibanez, difensore brasiliano promettente ma che, per la giovane età, ha sovente palesato lacune difficoltà nelle sfide cruciali.

Proprio lui fu protagonista negativo dello scorso derby dove commise diversi errori costati caro alla sua squadra. Queste le parole rilasciate a pochi minuti dalla gara: “Il derby non è una partita come le altre, immagino avrai metabolizzato la sua importanza… Sappiamo che è una partita diversa dalle altre, importantissima per noi. Giocheremo con la forza e l’atteggiamento giusto, cercando di vincere”.

Roma, le parole di Ibanez prima del Derby

Così poi Roger: “I tifosi vi sono stati vicini nonostante un brutto finale di stagione, si aspettano una grande prova… Sì, dobbiamo ringraziarli sempre per l’attenzione che ci danno e la forza che ci infondono. E’ una partita importante per loro e per noi.”

Infine sul traguardo delle 50 presenze: “Oggi 50 presenze con la Roma Sono tante… quando sono arrivato non pensavo di arrivarci così velocemente. Mi fa molto piacere”.