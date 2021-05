Calciomercato Roma, ritorno di fiamma grazie a Mou? “Tutto può succedere”

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma grazie a Mourinho? Le parole del difensore aprono le porte ad un possibile arrivo

L’effetto Mourinho inizia a dare i suoi frutti. L’arrivo del tecnico portoghese sulla panchina della Roma ha stravolto i piani del calciomercato. Adesso in molti sono tentati dal giallorosso: lo Special One è garanzia per tutti, un segnale che i giallorossi vogliono tornare a vincere.

Un progetto c’è. Esiste. Ed è quello che cercano i calciatori. Anche quelli che hanno lasciato l’Italia per tentare un’esperienza all’estero. Uno di questi è Angelo Ogbonna, ex Juventus adesso al West Ham, che ha rilasciato un’intervista a Fanpage. Parlando ovviamente dell’approdo di Mourinho sulle sponde del Tevere.

Calciomercato Roma, le parole di Ogbonna

“Nel calcio tutto può succedere” ha risposto il difensore a specifica domanda se ci fosse qualche possibilità di un suo arrivo alla Roma. “Ma io ho ancora due anni di contratto e mi trovo molto bene al West Ham” ha continuato. Un’apertura sì. Ma certamente un’operazione che difficilmente andrà in porto.

”Mourinho è un ottimo allenatore. E non mi aspettavo che venisse esonerato prima della finale di coppa. È stato sicuramente scioccante. Ma ognuno ha il proprio percorso ed è giusto rispettare le posizioni di oggi”. Stima sicura quindi nei confronti dell’allenatore portoghese. E voglia forse anche di tornare in Italia. Ogbonna ha abbracciato il West Ham e da allora non si è più mosso dall’Inghilterra. Potrebbe diventare un opzione per il futuro. Anche se, come detto, non sembra rientrare nei piani di Tiago Pinto e della società giallorossa, che come idea per il prossimo mercato hanno ben altro nella testa.