Roma Sassuolo, sfida per la Conference League | Tutte le combinazioni

Combinazioni Roma Sassuolo, Conference League: ecco tutti i possibili scenari per la qualificazione. Sarà un finale da brividi

Roma Sassuolo Conference League / Con la vittoria contro la Lazio nel derby, la Roma ha messo una serie ipoteca sulla qualificazione alla prossima Conference League, ma non ha chiuso definitivamente la partita. Merito del Sassuolo, che questo pomeriggio ha battuto il Parma per 3-1, riportandosi nuovamente a meno due dai giallorossi, ad una giornata dal termine.

Nell’ultima di campionato i neroverdi saranno di scena al Mapei Stadium contro la Lazio, mentre Dzeko e compagni faranno visita allo Spezia già salvo. Ovviamente nel caso in cui la compagine di Fonseca dovesse vincere contro i liguri, otterrebbero matematicamente la qualificazione.

Ma qualora dovesse arrivare un pareggio tra Spezia-Roma, tutto potrebbe ritornare clamorosamente in gioco. In caso di segno X a La Spezia, la Roma dovrebbe sperare che la Lazio non perda con 5 goal di scarto contro il Sassuolo: ipotesi che appare francamente utopistica, ma è comunque uno scenario da non scartare.

Roma in Conference League | C’è uno scenario clamoroso

Ma ci sono altri due scenari da prendere in considerazione. In caso di Spezia-Roma 0-0 e Lazio-Sassuolo 0-4 succederebbe l’imponderabile, in quanto si avrebbe un sorteggio a parità di gol fatti e subiti! Ovviamente qualora il Sassuolo dovesse vincere contro i biancocelesti, e la Roma uscisse a mani vuoti al Picco, la squadra di De Zerbi si qualificherebbe matematicamente.