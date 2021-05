I giallorossi preparano le prime mosse del calciomercato. Potrebbe tornare di moda un nome per la Roma.

Un ruolo sul quale la Roma potrebbe non essere rinforzata è quello dei terzini. Usiamo il condizionale perché in questi mesi gli infortuni l’hanno fatta da padrone, soprattutto sulla corsia di sinistra, dove Leonardo Spinazzola e quello che avrebbe dovuto fargli da sostituto, Riccardo Calafiori, sono stati a lungo in infermeria, e tutt’ora lo sono, costringendo a giocare su quel lato gli adattati Bruno Peres e Davide Santon. Su quella di destra, invece, oltre all’ormai affermato Rick Karsdorp potrebbe tornare proprio Alessandro Florenzi, il quale sarà impegnato ai prossimi europei con l’Italia di Roberto Mancini. Per quanto riguarda Bryan Reynolds da capire se rimarrà o verrà ceduto in prestito.

Un nome mai stato accostato alla Roma in questa stagione, perché giocatore del Milan, ma molte volte in passato è stato Diogo Dalot, il quale quasi sicuramente terminerà l’esperienza rossonera al termine del campionato per tornare alla base, ovvero al club proprietario del cartellino, il Manchester United. Tra l’altro anche lui portoghese come il neo tecnico giallorosso, ha il contratto in scadenza con i Red Devils nel 2023. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, la Roma avrebbe chiesto proprio informazioni al club inglese che lo Special One conosce molto bene. Vedremo se ci saranno sviluppi.

The future of Diogo #Dalot could still be in #SerieA. The portuguese fullback will return to #ManchesterUnited from #ACMilan at the end of the season. However he could leave this summer to comeback to Italy: #Mourinho appreciates him and #ASRoma have asked info. #transfers #mutd https://t.co/WCfAqSea5P

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 17, 2021