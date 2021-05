Calciomercato Roma, Raiola spiazzato | Arriva il rifiuto

Calciomercato Roma, Pinto e Mourinho sono già al lavoro per migliorare la rosa in ogni reparto. Da valutare le possibili conferme.

Dopo la gioia del derby vinto contro la Lazio per due a zero, la Roma si preparerà al meglio per sfidare nell’ultima giornata lo Spezia. Obiettivo la qualificazione alla prossima Conference League, visto che dietro il Sassuolo non intende fermarsi.

Intanto però tiene banco la questione legata al prossimo mercato. Pinto e Mourinho stanno già lavorando in sinergia per rafforzare la squadra in ogni suo reparto.

Una delle questioni più importanti, oltre alla cessione degli esuberi, sarà quella delle conferme di alcuni calciatori nella Roma che verrà. Tra i rientri dei diversi giocatori in prestito e le valutazioni su altri componenti della rosa, bisognerà cercare di trovare un quadra al più presto.

Lo Special One è stato chiaro: lavorare con calciatori di qualità e carisma, ma con un numero ristretto di giocatori.

Calciomercato Roma, il Milan rifiuta Mkhitatyan

Secondo quanto dichiarato da Riccardo Angelini sulle frequenze di Tele Radio Stereo, Mino Raiola ha sondato con il Milan la possibilità di un trasferimento di Mkhitaryan in maglia rossonera. La dirigenza milanista avrebbe però escluso questa possibilità.

Un rifiuto importante da parte in una squadra che è ancora in piena lotta per un posto nella prossima Champions League. L’armeno dal canto suo dovrà decidere al più presto il suo futuro. La Roma, come sappiamo, lo vuole trattenere. E anche a Mourinho farebbe piacere avere un giocatore di questo calibro nella prossima rosa giallorossa.

Bisognerà vedere se l’esterno ex Arsenal e Manchester United sia della stessa opinione o se invece vorrà fare un’ultima esperienza importante in Europa visto che la carta d’identità dell’armeno dice 32 anni.