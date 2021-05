Calciomercato Roma, i due colpi più probabili secondo i bookmaker

Calciomercato Roma, ecco i due colpi più probabili secondo i bookmaker: ma ci sono tanti nomi interessanti nella lista della spesa

Sembra una lista della spesa quella che ha fatto la Snai, quotando così i possibili arrivi nella Roma per la prossima stagione. Ci sono due favoriti su tutti. Ma i nomi che si leggono sono davvero interessanti. È ovvio che qualcuno per forza di cose salterà. Ma ci si può rendere conto di quali davvero possono sperare di giocare agli ordini di Mourinho l’anno prossimo.

Partiamo dagli improbabili. O se volete possiamo anche definirli sogni. C’è Lewandowski, dato 50 volte la posta per esempio. Stesso dicasi per Kane, l’attaccante che con lo Special One ha già giocato. Poi vengono inseriti Vlahovic, Milik, Sanches (dato a 6, occhio) e anche Meret e Musso: entrambi i portieri in caso di scommessa pagherebbero cinque volte la posta.

LEGGI ANCHE: Serie A, ufficiali gli orari di Spezia-Roma e dell’ultima giornata

LEGGI ANCHE: ASRL | Calciomercato Roma, colpo in mediana: il club ha detto sì

Calciomercato Roma, i due colpi favoriti

Adesso però andiamo nell’ordine dei favoriti. Il primo nome è quello dell’attaccante, e secondo Snai è Andrea Belotti quello che potrebbe arrivare a Trigoria nella prossima stagione. L’attaccante del Torino è un obiettivo nemmeno tanto velato di Pinto. E siccome non avrebbe anche l’anno prossimo di giocarsi la salvezza all’ultima giornata, rimane fortemente indiziato per un arrivo nella Capitale. Il Gallo si gioca a 3,50.

Poi c’è un danese, che Mourinho stima molto: è il centrocampista del Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg, classe 1995, che è anche nel giro della Nazionale. Un elemento che con lo Special One ha trovato enorme spazio con la maglia degli Spurs, e che il portoghese porterebbe volentieri con lui nella sua nuova esperienza a Trigoria. Sarebbe anche questo un bel colpo per la Roma, viste le qualità del calciatore.