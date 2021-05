Calciomercato Roma, conferma inglese: Mou lo ha chiesto a Pinto

Calciomercato Roma, nuova conferma inglese sul nuovo obiettivo giallorosso. Mourinho l’ha espressamente richiesto a Tiago Pinto.

Arrivano nuove conferme sul fronte inglese. Ormai è ufficialmente diventato un obiettivo della Roma per la prossima stagione. La richiesta a Tiago Pinto sarebbe arrivata direttamente da Mourinho che, in più di un’occasione, ha parlato bene dell’esterno adesso in forza al Newcastle.

Sì, come anticipato ieri, Saint-Maximin diventa ufficialmente un elemento che la Roma cercherà di portare a Trigoria. Dopo le prime voci di ieri, oggi, sempre dall’Inghilterra, arrivano ulteriori conferme: si entra anche nei particolari di un discorso fatto da Mourinho ad aprile, quando con il suo Tottenham ha affrontato i bianconeri d’Inghilterra in Premier League. Ne è rimasto così impressionato che ne ha fatto un sondaggio anche per gli Spurs.

Calciomercato Roma, Pinto si muove

E si starebbe già muovendo il general manager portoghese Tiago Pinto, così da cercare di poter accontentare le richieste del nuovo allenatore giallorosso che a giugno dovrebbe approdare per la prima volta nella Capitale per iniziare a conoscere da vicino il nuovo ambiente di lavoro.

Saint-Maximin non costa poco (il Newcastle sembrerebbe abbia sparato grosso chiedendo almeno 40 milioni) e soprattutto ha un contratto in scadenza nel 2026 che non permette nemmeno di puntare ad un alleggerimento delle richieste. L’esterno in questa stagione comunque ha collezionato 33 presenze mettendo a referto 3 gol e 7 assist. E probabilmente strapperà anche una maglia per il prossimo Europeo. Mourinho così avrà la possibilità di seguirlo ancora da vicino visto il ruolo estivo che il Sun gli ha proposto. Commenterà infatti l’Europeo per il tabloid inglese.