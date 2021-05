Calciomercato Roma, obiettivo in Premier League | C’è anche la Juventus

Calciomercato Roma, sempre più fitte e insistenti le voci del calciomercato capitolino. L’approdo di Mourinho potrebbe favorire molte operazioni in entrata.

La Roma volerà in Liguria per l’ultima gara del proprio campionato contro lo Spezia. Dopo di che, inizieranno gli Europei e la Serie A andrà in stand-by per qualche mese. Saranno, però, dei mesi molto caldi e di grande lavoro per i dirigenti di Trigoria.

Il prossimo mese, infatti, è previsto l’approdo di Mourinho nella Capitale, in seguito al quale sicuramente inizierà il calciomercato dei giallorossi e di tante altre squadre.

Molti gli elementi destinati a lasciare la città a breve; altrettanti però i colpi previsti per plasmare una rosa che indubbiamente necessita di indispensabili ritocchi in diversi reparti.

Si cercherà di integrare anche diversi giocatori della Primavera, Darboe su tutti, per venire incontro alle difficoltà economiche del club.

Un colpo per i ruoli di portiere e di centravanti è però comunque previsto: sono queste infatti le due priorità individuate dallo Special One per migliorare la rosa.

Calciomercato Roma, piace Vestergaard del Southampton

Un ulteriore arrivo potrebbe però registrarsi anche tra le fila difensive, vista la grande necessità dei capitolini di integrare il reparto con almeno un elemento esperto.

Mourinho proverà a rilanciare Smalling, già allenato al Manchester United ma, stando a quanto riportato dal The Sun, avrebbe chiesto anche un difensore del Southampton.

Ci riferiamo a Jannik Vestergaard, 28enne arrivato in Premier League 4 anni fa dal Borussia Monchengladbach e che in queste stagioni si è distinto ed elevato a suon di prestazioni granitiche e sicure.

Il danese con origini tedesche è in scadenza nel 2022 e l’interesse di tanti top club (tra cui anche la Juventus) sembra allontanare qualsiasi discorso di prolungamento contrattuale.

L’allenatore del Southampton,Ralph Hasenhuttl, al momento si è così espresso: “Non mi stupisce che elementi che si siano distinti per grandi annate e prestazioni piacciano a tanti top club. Attualmente posso solo dire che Vestergaard è ancora un nostro giocatore e faremo di tutto per trattenerlo e proteggerlo”.

Queste invece le dichiarazioni di grande diplomazia del diretto interessato: “Posso solo limitarmi a sottolineare il grande orgoglio che si prova ad essere accostato a club così prestigiosi ma al momento penso solo ad onorare il contratto”.