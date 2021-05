Calciomercato Roma, richiesta Mourinho | Tiago Pinto in azione

Mourinho sta già lavorando per la Roma del prossimo anno. C’è intanto una sua specifica richiesta per il centrocampo.

La Roma, con un campionato ancora da finire (nel prossimo weekend ultima partita in casa dello Spezia) e una qualificazione in Conference League ancora da conquistare (il Sassuolo dista solamente due punti), pensa intanto già al prossimo calciomercato.

L’obiettivo principale è ridurre il numero dei calciatori in rosa, vendere gli esuberi e acquistare pochi calciatori, ma di carisma e spessore, che possano permettere ai giallorossi di fare un salto di qualità.

Uno dei ruoli dove Pinto dovrà muoversi sarà sicuramente il centrocampo. Con la scoperta Darboe di queste ultime giornate, l’acquisto in mezzo al campo sarà con ogni probabilità solamente uno.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole Julian Weigl

Come riporta il profilo Twitter di Pedro Almeida, José Mourinho vuole Julian Weigl, centrocampista tedesco in forze quest’anno al Benfica. Il tecnico portoghese lo ha già chiesto a Tiago Pinto, il quale avrebbe già avviato la trattativa per portare il calciatore in Italia.

Il club portoghese, però dalla sua, valuta Weigl almeno 30 milioni di euro. Una richiesta sicuramente importante, ma che sta a significare la crescita avuta da parte sua in questi ultimi anni, dopo aver indossato per ben cinque stagioni la maglia giallonera del Borussia Dortmund.

Un accostamento, quello di Weigl alla Roma, non di certo nuovo.