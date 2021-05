Calciomercato Roma, nella nuova squadra di Mourinho c’è spazio per un ritorno di fiamma. Il centrocampista del Liverpool è uno dei nomi caldi per la mediana.

José Mourinho e Tiago Pinto si stanno già muovendo per costruire la Roma del prossimo anno. In realtà le operazioni in entrata non saranno molte, ma riguarderanno tutti i reparti.

Uno di questi è il centrocampo. In attesa di rinnovare il contratto alla bellissima sorpresa che si chiama Darboe (Mou lo vuole valutare bene una volta arrivato nella Capitale), la società giallorossa lavora per costruire la mediana del futuro.

La certezza si chiama Bryan Cristante, le probabili conferme riguardano Villar e Veretout, mentre Diawara è sul piede di partenza (ha offerte in Francia e in Turchia). Ma qui Mou avrà l’ultima parola. Intanto in entrata stanno circolando diverse voci, soprattutto provenienti dall’Inghilterra.

Calciomercato Roma, Wijnaldum nome caldo per il centrocampo

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Roma vorrebbe prendere Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese va, a fine stagione, in scadenza di contratto con il Liverpool. Già anni fa Walter Sabatini provò a portarlo nella Capitale, prima dal PSV e poi dal Newcastle.

Trentuno anni da compiere a novembre per un calciatore che ha vinto tutto con i Reds e che ha la qualità, il carisma e l’esperienza giusta per quello che serve ai giallorossi. Un’occasione più unica che rara, visto che probabilmente il calciatore non rinnoverà il contratto con il Liverpool e che quindi è prendibile a parametro zero.

Naturalmente non mancano le offerte importanti (Barcellona, PSG, Chelsea e Inter su tutte) per l’olandese. Il centrocampista chiede un contratto molto importante, almeno un triennale da quattro milioni e per questo rimane uno scoglio per molti club, in primis la Roma.

Non mancano però altri nomi per il prossimo centrocampo della Roma. Uno di questi è Renato Sanches del Lilla, perfetto per caratteristiche tecniche ed età. Un altro è Manuel Locatelli del Sassuolo, che piace a tutta la Serie A, ma che costa anche 30 milioni e per ora sembra fuori dai parametri di Trigoria. Costa meno invece l’austriaco Sabitzer del Lipsia, altro nome che piace a Mourinho.