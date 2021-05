Il reperimento di un centrocampista è uno delle priorità del calciomercato Roma targato José Mourinho

Studiata ed esaltata da José Mourinho dopo la vittoria nel derby, la Roma non vuole farsi cogliere impreparata in vista della prossima stagione e sta lavorando alacremente per regalare all’allenatore portoghese una rosa che possa competere per un piazzamento in Champions League. Portiere, centrocampista e attaccante sono senza dubbio le necessità più stringenti e in questi giorni sono molti i calciatori assistiti da Jorge Mendes che sono stati accostati al club capitolino. Chi si sottrae a questa regola è sicuramente Teun Koopmeiners (oltre alla suggestione Icardi).

Calciomercato Roma, primo passo per Koopmeiners

Seguito anche da Inter, Napoli, Siviglia e Liverpool, il centrocampista mancino, confermano le informazioni in possesso di Asromalive.it, di recente ha avuto un colloquio con la dirigenza dell’AZ, durante il quale ha ottenuto il via libera alla partenza estiva. Un primo passo fondamentale, ma non certo sufficiente per portare il ventitreenne nella Capitale. Fonti olandesi escludono infatti al momento l’esistenza di offerte o trattative ufficiali con i vari club interessati, cui serviranno almeno 18-20 milioni per ingaggiare il calciatore.