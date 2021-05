I giallorossi iniziano a preparare le prossime mosse di Calciomercato. Intanto il Milan va su un obiettivo della Roma.

Mentre molte altre squadre dovranno fare i conti con i propri problemi economici, i Friedkin vanno avanti spediti con silenzio e tanto lavoro. Dopo il ‘colpo’ inaspettato dell’annuncio di José Mourinho, insieme al tecnico portoghese si stanno studiando tutte le possibili mosse da intraprendere nella prossima sessione di calciomercato, che aprirà ufficialmente il prossimo primo luglio. Intanto gli obiettivi del mercato giallorosso sembrerebbero essere stati fissati, con un portiere, un attaccante e un centrocampista. Bisongerà monitorare poi le possibili cessioni, insomma il bello deve ancora venire.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, obiettivo in Serie A: concorrenza alla Juventus

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, asta europea per il colpo a parametro zero

Calciomercato Roma, concorrenza Milan per la difesa

Intanto, come riportato da ‘gazzetta.it‘, c’è da registrare l’interessamento del Milan per Marcos Senesi, difensore classe ’97 del Feyenoord, sul quale però da molto tempo c’è l’interessamento della Roma, che risale addirittura allo scorso anno. Per quanto riguarda i rossoneri al momento si tratterebbe solamente di un sondaggio, per capire la fattibilità dell’operazione e l’eventuale costo del cartellino del possente difensore centrale. Nato in Argentina ma con passaporto italiano, nell’estate del 2019 viene prelevato dal club olandese dal San Lorenzo per 7 milioni di euro. In questa stagione ha realizzato 3 reti in 39 presenze, fornendo anche 3 assist. Sono 6, infine, i cartellini gialli ricevuti e un cartellino rosso.