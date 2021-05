Come già anticipato quest’oggi il colpo della Roma dal calciomercato potrebbe arrivare a centrocampo.

Tanti i nomi già usciti in questi giorni a seguito dell’annuncio dell’arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma. Colui che sarà il nuovo tecnico giallorosso insieme al general manager Tiago Pinto sta studiando tutto ciò che è meglio per il futuro della Roma, come dimostra anche lo stesso profilo Instagram del portoghese. Tra i tanti obiettivi la rosa capitolina verrà rinforzata interamente, dalla porta all’attacco, con forse meno ritocchi possibili in difesa, a meno di un clamoroso addio.

Intanto per quanto riguarda il centrocampo arrivano importanti sviluppi su Georginio Wijnaldum, dopo le ultime indiscrezioni riportate quest’oggi. La folta concorrenza per arrivare al centrocampista olandese che si svincolerà dal Liverpool a fine stagione, quindi acquistabile a parametro zero, potrebbe presto ridursi. Infatti, secondo quanto riportato dal profilo Twitter ‘Barca Universal’, il centrocampista classe ’90 potrebbe allontanarsi dal Barcellona, visto che per i blaugrana c’è un progetto che vedrebbe l’impiego di più giovani, anche se la scelta finale verrà fatta dal nuovo allenatore, con Xavi che è sempre il grande candidato.

Wijnaldum’s arrival at Barcelona is fading little by little as doubts have arisen in the Board due to his age, the fact that he would reduce minutes for the young players, and because he is a signing that will depend on the new coach.

— MD pic.twitter.com/aOxNlBJUqL

— Barça Universal (@BarcaUniversal) May 17, 2021