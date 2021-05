Ecco le date estive e invernali del Calciomercato 2021/22

Giornata importante per il calcio italiano che ha ufficializzato il rinnovo di Mancini e anche le prossime date del Calciomercato.

Giornata importante per il calcio italiano, dove proprio oggi è andato in scena un Consiglio Federale della FIGC, che ha visto anche l’annuncio del rinnovo di Roberto Mancini come commissario tecnico fino al 2026. Una riguarda proprio la norma anti-Superlega, annunciata da settimane: “In conseguenza di quanto già inserito nelle Licenze Nazionali nella scorsa riunione ad aprile, il Consiglio ha approvato la modifica dell’art.16 delle NOIF in materia di decadenza e revoca dell’affiliazione, prevedendo che lo stesso Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, deliberi la decadenza delle società professionistiche dall’affiliazione alla FIGC se: a) partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC; b) disputano gare e tornei amichevoli senza l’autorizzazione della FIGC”.

Date Calciomercato 2021/2022

Nella giornata odierna sono state ufficializzate anche le date delle prossime due sessioni di calciomercato, quello estivo e quello invernale: “Il Consiglio ha approvato i termini del tesseramento per la prossima stagione, che prevedono le seguenti date per la campagna trasferimenti: 1 luglio – 31 agosto 2021 e 3 gennaio-31 gennaio 2022. Dal 24 maggio, inoltre, sarà possibile depositare accordi preliminari”, recita il comunicato.