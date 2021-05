Roberto Mancini a convocato 33 giocatori in vista di Euro 2020, ci saranno cinque giocatori della Roma, compreso Florenzi

Roberto Mancini ha diramato una lista di 33 pre-convocati in vista di Euro 2020. Nell’elenco sono presenti anche cinque giocatori della Roma: Cristante, Mancini, Pellegrini, Spinazzola e Florenzi, che molto probabilmente rientrerà in giallorosso dopo il prestito al Psg. Nulla da fare, invece, per El Shaarawy e Zaniolo, come da previsioni. Ecco la lista completa:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain/Roma), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).