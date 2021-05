Serie A, ufficiali gli orari di Spezia-Roma e dell’ultima giornata

Serie A, resi noti date e orari dell’ultima giornata di campionato. Ecco quando si gioca Spezia-Roma che vale l’accesso alla Conference League.

La Serie A ha appena comunicato le date e gli orari dell’ultima giornata di campionato. La trentottesima partita della stagione è stata suddivisa in due giorni. Molte partite non hanno bisogno della contemporaneità. Anche se, in Francia e in Spagna, nonostante questo, è stato deciso che tutte le squadre, nelle ultime due gare della stagione, debbano giocare allo stesso momento.

E allora si partirà sabato sera con Cagliari-Genoa, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Parma. Poi domenica, alle 15, unica gara in programma per quell’orario, ci sarà Inter-Udinese: alla fine di questa partita la squadra di Conte verrà premiata per la vittoria dello scudetto.

Serie A, Spezia-Roma domenica sera

Ma il piatto forte sarà sicuramente domenica sera. Oltre a Spezia-Roma infatti, sono state messe in programma le altre partite che valgono ancora l’accesso alla prossima Champions League e alla salvezza. Certo, quest’ultimo discorso potrebbe chiudersi nel caso il Torino, impegnato domani sera nel recupero contro la Lazio, riuscisse a strappare un punto alla formazione di Simone Inzaghi. E potrebbe ancora esserci un cambio di programma.

La Roma di Paulo Fonseca, all’ultima panchina giallorossa della sua carriera, si gioca un piazzamento alla prossima Conference League. Una vittoria sulla squadra di Italiano già salva, garantirebbe la qualificazione. Anche un pareggio potrebbe bastare, visto che comunque, in caso di vittoria del Sassuolo contro la Lazio, gli uomini di De Zerbi dovrebbero vincere con almeno 4 gol di scarto. Appare improbabile. In ogni caso si fischia alle 20:45.