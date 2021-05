Calciomercato Roma, il club è vigile. Uno dei reparti che verrà rinforzato è l’attacco. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma per un ex calciatore dell’Inter.

Il campionato 2020/21 si appresta alla chiusura e, con l’arrivo dell’estate, il calciomercato entra sempre più nel vivo. José Mourinho e Tiago Pinto sono già al lavoro per rafforzare la rosa giallorossa. Il budget dovrebbe aggirarsi intorno agli ottanta milioni e si investirà probabilmente in tutti i reparti.

Uno di questi è senza dubbio l’attacco. Molte volte in questa stagione la Roma ha fatto fatica a trovare la via del gol. Ed è per questo che uno degli obiettivi per la prossima stagione è il famoso centravanti da 30 gol.

Calciomercato Roma, i giallorossi su Mauro Icardi

Con la grana Dzeko da risolvere e la valutazione sul riscatto di Borja Mayoral da fare, la società giallorossa si guarda intorno alla ricerca di un attaccante capace di essere il punto di riferimento della squadra in fase realizzativa.

Diversi rumors in Francia parlano di un Mauro Icardi lontano da Parigi nella prossima stagione. L’argentino sarebbe vicino ad un addio al PSG, visto che in Francia non riesce a trovare molto spazio e a giocare con continuità, considerando anche la forte concorrenza che ha di fronte (Mbappé, Neymar, Kean).

La punta, classe ’93, piace da tempo ai giallorossi come anche alla Juventus e al Milan. Il club parigino ha intanto fissato il prezzo per comprare l’argentino: 40 milioni di euro. Una cifra comunque importante per il calciatore che era arrivato dall’Inter nel 2019 per 50 milioni più bonus. Ora potrebbe tornare in Italia anche per volontà di Wanda Nara, moglie e procuratrice dell’ex capitano neroazzurro.

In tutto questo il PSG sarebbe interessato a Lorenzo Pellegrini e anche a Roger Ibanez. Difficile che la Roma si privi di questi due calciatori, ma le vie del calciomercato sono infinite.