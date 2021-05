Calciomercato Roma, Darboe e Zalewski pur di arrivare al bomber

Calciomercato Roma, Tiago Pinto pronto a inserire nella trattativa i due ragazzi pur di arrivare al bomber per la prossima stagione

Tutto per l’attaccante. Tanto da mettere sul piatto anche Darboe e Zalewski pur di arrivarci. Secondo quanto scrive Repubblica questa mattina, Tiago Pinto sarebbe pronto a sacrificare uno dei due giovani della Primavera che si sono messi in evidenza in questa stagione per regalare a Mourinho il centravanti voluto.

Potrebbero diventare delle importanti pedine di scambio quindi, così come Milanese, l’altro ragazzetto che ha debutto in Europa League e potrebbe interessare. Il giocatore nel mirino è il Gallo Belotti del Torino. Scadenza di contratto nel 2022, l’attaccante della Nazionale è stato già cercato da Mourinho nella scorsa stagione che lo voleva portare al Tottenham. La situazione deficitaria di classifica dei granata, che rischiano la Serie B, poterebbe anche agevolare la trattativa.

Calciomercato Roma, Belotti forte obiettivo

Sì, perché il Gallo non ha nessuna intenzione di rivivere un’altra stagione del genere. Vorrebbe delle garanzie da parte di Cairo che in questo momento non sembrano poter arrivare. Il presidente del Torino chiede 50 milioni, che la Roma punterebbe a raggiungere inserendo qualche contropartita tecnica. L’ingaggio è di 3,5 milioni di euro. Fattibile.

Gli stessi soldi che prende Vlahovic della Fiorentina ma, in questo caso, la trattativa è molto più complessa perché Commisso spara alto, forte del fatto che il centravanti serbo in questa stagione ha toccato 21 reti. La richiesta è di 60 milioni cash senza nessuna possibilità di inserire qualche cartellino nella possibile operazione. Difficile poterci arrivare. E allora la virata decisa è su Belotti. Che stasera sarà all’Olimpico per affrontare la Lazio per cercare di raggiungere una salvezza che si è fatta complicatissima dopo alcune prestazioni deludenti della squadra di Nicola.