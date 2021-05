La compagna del portiere della Juventus ha parlato del futuro di Buffon. Ecco le sue dichiarazioni.

In questi ultimi giorni si è parlato molto di un possibile approdo di Gianluigi Buffon alla Roma, con l’estremo difensore che ha dato ufficialmente il suo addio alla Juventus. Dovrà ancora decidere quale sarà il suo di futuro, se dare definitivamente l’addio al calcio oppure vagliare le proposte che riceverà. Di questo ne ha parlato la compagna dell’estremo difensore classe ’78, Ilaria D’Amico, ai microfoni di ‘Rai Radio 1’, nella trasmissione ‘Un giorno da pecora”.

Calciomercato Roma, futuro Buffon | L’Annuncio

“Io non pongo veti, ma amo molto le esperienze all’estero. Gigi era molto felice di fare un’esperienza di vita nuova. Se dovessi votare io sceglierei estero”, queste sono le parole di Ilaria D’Amico, storica giornalista nonché compagna di Gianluigi Buffon “Gigi è un bagaglio impegnativo per giocare in Italia ma allo stesso tempo capisco che per un italiano la Serie A ha un fascino maggiore – ha aggiunto -. Futuro a Roma? E’ la mia città quindi lì, eventualmente, non dobbiamo cercare casa”. Intanto, secondo quanto riportato da ‘tuttosport’, dopo l’Europeo Gigi Buffon potrebbe prendere il posto di Lele Oriali nel ruolo di team manager della Nazionale azzurra. Insomma tante ipotesi, in attesa della decisione finale del numero 1 della Juventus.