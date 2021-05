L’arrivo di José Mourinho come nuovo allenatore ha riportato grande entusiasmo in casa giallorossa. I tifosi della Roma sognano acquisti top ma c’è anche da fare i conti con la crisi del calcio mondiale per il coronavirus e con la situazione economica disastrosa lasciata in eredità da Pallotta ai Friedkin. Ecco perché Mourinho e il general manager si confronteranno per capire se ci sarà la necessità di una cessione con plusvalenza per finanziare i colpi che il portoghese chiederà in entrata.

