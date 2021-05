Calciomercato Roma, Mou lo voleva al Tottenham | Insidia Monchi

Calciomercato Roma, Mourinho lo aveva cercato anche per il Tottenham. Il difensore potrebbe essere un obiettivo giallorosso.

Molti degli elementi che José Mourinho aveva cercato per il suo Tottenham, potrebbero diventare presto degli obiettivi anche per la Roma. In alcuni casi è già successo: da Renato Sanches a Wijnaldum, per fare degli esempi. E adesso dall’Inghilterra spunta il nome nuovo per il difensore. Ne scrive il portale Hitc.com.

Tra gli obiettivi potrebbe esserci anche il difensore centrale del Siviglia Diego Carlos. Nazionalità brasiliana, in questa stagione con la maglia degli andalusi ha messo a referto 33 presenze e una rete. Ha 28 anni, quindi rientra nei parametri della società giallorossa. Anche se c’è una grossa insidia.

Calciomercato Roma, per Diego Carlos c’è l’insidia Monchi

Che porta il nome di Monchi, l’ex direttore sportivo giallorosso, adesso al Siviglia, che chiede una cifra spropositata per il cartellino: secondo quanto riferiscono dall’Inghilterra non si abbasserebbe sotto i 50 milioni di euro. Il Siviglia lo ha preso dal Nantes per 15 milioni, e vorrebbe farci un’enorme plusvalenza. Il suo contratto scade nel 2024, quindi nemmeno a breve. Trattativa che appare difficile.

Come detto lo Special One lo aveva cercato anche per gli Spurs. Soprattutto all’inizio del mese di aprile c’erano stati dei contatti tra le parti poi caduti nel vuoto dopo l’esonero dell’allenatore portoghese. Anche in questo caso però, sin da subito, la richiesta di Monchi è apparsa eccessiva.