Calciomercato Roma, svolta per Fuzato | Incontro con l’agente

Calciomercato Roma, possibile permanenza per Fuzato: il portiere ha impressionato tutti in queste ultime uscite stagionali

Calciomercato Roma Fuzato / Capitalizzando al massimo l’assenza di Pau Lopez, out per infortunio, e la mancanza di continuità in termini di rendimento, Daniel Fuzato ha destato ottime impressioni nelle ultime quattro partite in cui è stato schierato da Paulo Fonseca.

Soprattutto nel derby, è stato autore di almeno tre prodezze degne di nota, che fanno sognare i tifosi. L’arrivo di Mourinho potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per il futuro dell’estremo difensore brasiliano, il cui agente, Diego Tavano, ha incontrato i vertici dirigenziali giallorossi per discutere la situazione contrattuale del suo assistito.

La riconferma in giallorosso sembra non essere uno scenario utopistico, come riferito da forzaroma.info: possibile che l’accordo possa essere trovato a stretto giro di posta, nelle prossime settimane.

Fuzato alla Roma, calciomercato: la possibile conferma

Fuzato Roma calciomercato / Non solo Fuzato, ma anche Darboe: una doppia “esplosione” che potrebbe rappresentare un potenziale crack per la futura rosa a disposizione di Josè Mourinho: lo Special One ha dimostrato a più riprese di saper valorizzare i giovani, e la speranza dei capitolini è che entrambi i calciatori possano confermare quanto di buono fatto intravedere nelle ultime uscite stagionali.