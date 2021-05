Conferme dalla Spagna per il calciomercato della Roma. Sul giocatore piomba anche un ex dirigente della Roma.

Grandi notizie in arrivo in casa giallorossa, o almeno tutti i tifosi stanno aspettando un ipotetico annuncio da parte della Roma, che ha visto oggi sospendersi il proprio titolo in borsa per accesso di rialzo, segnale che potrebbe accadere qualcosa a borsa chiusa. Intanto per quanto riguarda il calciomercato continua il lavoro del general manager Tiago Pinto, a stretto contatto con José Mourinho. I reparti da rinforzare sono stati individuati, ma servirà anche l’aiuto di Jorge Mendes per cedere tutti gli esuberi e coloro che rientreranno dai prestiti.

Calciomercato Roma, confermati i 40 milioni

Intanto sul fronte calciomercato, arriva un’importante conferma dalla Spagna che riguarda il futuro di Goncalo Guedes, giocatore offensivo classe ’96 di proprietà del Valencia. Viste le difficili condizioni economiche sulle quali versa il club spagnolo, secondo quanto riportato da ‘El Chiringuito TV‘, anche il Siviglia sarebbe interessato al giocatore, che come confermato qualche giorno fa dalla redazione di ‘asromalive.it‘, viene valutato ben 40 milioni di euro. Su di lui c’è anche l’interesse della Roma che però potrebbe guardare altrove.