Calciomercato Roma, l’addio è ormai annunciato | Spunta l’indizio social

L’esterno lascia la Roma? Calciomercato, l’indizio social è inequivocabile e non lascia spazio ad interpretazioni

Calciomercato Roma Kluivert / Manca poco all’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, ma le indiscrezioni e i rumours impazzano già da molte ore. Una campagna trasferimenti che vedrà sicuramente la Roma come protagonista, dal momento che i giallorossi cercheranno di assecondare le richieste del proprio allenatore, Josè Mourinho.

Tuttavia, esigenze di bilancio impongono serie valutazioni anche sul fronte cessioni: Thiago Pinto è all’opera per cercare di imbastire quelle trattative dalle quali riuscire ad ottenere un buon tesoretto in vista dei prossimi colpi in entrata.

In questo senso, l’addio sempre più probabile di Justin Kluivert ( quest’anno in prestito al Lipsia), potrebbe aprire scenari piuttosto interessanti. L’esterno offensivo ha collezionato 30 presenze stagionali in totale, mettendo a referto 4 goals; sui social, ha mandato dei “messaggi” piuttosto chiari sul suo futuro.

Calciomercato Roma, addio Kluivert | L’annuncio

Calciomercato Roma Kluivert / Kluivert ha scritto sul suo profilo Instagram: “Per voi, tifosi. Spero di rivedervi anche il prossimo anno“. Prova inconfutabile del fatto che una sua permanenza alla Roma appare piuttosto improbabile: staremo a vedere se nelle prossime ore si potrà imbastire una negoziazione tra i due club o se quella di Kluivert è destinata a restare confinata nell’alveo delle speranze, priva di concreta realizzabilità.