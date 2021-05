Calciomercato Roma, sfida in Serie A per l’erede di De Ligt

Calciomercato Roma, è sfida in Serie A per il giovane che viene definito l’erede di de Ligt. Ecco chi è il profilo seguito

Il Napoli segue il profilo. Così come la Roma. Che sui giovani ci punta, eccome. Non solo a parole, ma con i fatti, visti i rinnovi che sono arrivati nel corso di questa stagione (e il debutto di molti, tra i quali Darboe) e visti i nomi degli obiettivi di mercato di Tiago Pinto. E in queste ore c’è un nome nuovo: un ragazzino di appena diciassette anni compiuti da poco che però, in Olanda, con la maglia dell’Ajax, sta facendo delle grandi cose.

Ma, stando agli ultimi rumors di mercato, con i lancieri non dovrebbe firmare il suo primo contratto da professionista. Ed è per questo che sia la Roma che il Napoli, come detto, si sono fatte sotto. Non una vera e propria trattativa – spiega la Gazzetta dello Sport – ma un forte interesse nei confronti del calciatore che, in Olanda, è stato paragonato a de Ligt.

Calciomercato Roma, ecco chi è Milovanovic

Nato in Serbia, ma di passaporto olandese, il nome è quello di Mateja Milovanovic, 17 anni appunto, che sta dimostrando con la maglia dell’Under 17 dell’Ajax – è anche capitano – di saperci fare. Attira, e molto. Perché le doti sembrerebbero davvero interessanti. Mancino, deve sicuramente crescere in alcuni fondamentali. Come lui stesso ha confermato in alcune interviste rilasciate ad alcuni media serbi. Ah, è già stato convocato nella Nazionale di categoria.

Mateja Milovanovic quindi è un profilo seguito. Ma è anche ricercato in Olanda. La Roma quindi se vuole davvero chiudere deve accelerare. Anche perché la concorrenza del Napoli sembra davvero importante in questo momento.