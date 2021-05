Calciomercato Roma, l’annuncio di Cairo su Belotti

Calciomercato Roma, mentre resta ancora da capire il futuro di Dzeko si infittiscono voci e indiscrezioni su Belotti.

Il bomber bosniaco si è distinto per una grande prestazione contro la Lazio, salutata ed encomiata dagli applausi dei compagni a fine partita.

Se molti hanno visto nella scena della sua sostituzione, caratterizzata dall’affetto e dai complimenti della squadra, un lapalissiano saluto dal sapore di addio, i più ottimisti credono ancora che il “Cigno” possa restare.

Le belle parole da lui rilasciate dopo la stracittadina su Mourinho e la grande stima che il portoghese ha sempre avuto nei suoi confronti sembrano lasciare uno spiraglio aperto che potrebbe bloccare quel discorso di rescissione contrattuale felicemente avviato qualche settimana fa.

Certo, va ricordato che l’ex City ha 35 anni e guadagna 7.5 milioni di euro annui, una cifra ritenuta eccessiva dai Friedkin e indubbiamente poco adatta ad inserirsi in quel progetto di ringiovanimento della rosa e conseguente riduzione del monte ingaggi.

L’ultima prestazione ha però dimostrato come Edin sia ancora in grado di fare la differenza e di farsi amare da colleghi e tifosi: Dan e Ryan cercheranno di trattenerlo un altro anno, cercando una soluzione economica felice per tutte le parti in causa?

Calciomercato Roma, interesse per Belotti

Se non è possibile rispondere con precisione alla domanda appena fatta, resta altrettanto difficile immaginare quali possano essere le scelte della società per i prossimi mesi.

La piazza ha capito che il modus operandi dei due nuovi proprietari è molto silente quanto concreto: non sorprenda, dunque, se a breve possano giungere delle importanti novità anche per la vicenda centravanti.

Uno dei profili maggiormente seguiti, intanto, resta quello di Andrea Belotti, in scadenza contrattuale col Torino tra un anno.

A parlare del suo futuro è stato il presidente Cairo alla fine del match contro la Lazio, disputatosi ieri, martedì 18 maggio.

Queste le sue parole: “Belotti ha un altro anno di contratto, voglio capire come la pensi e cosa voglia fare. Credo che parleremo a breve, così come per Nicola”.