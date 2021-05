Calciomercato Roma, colpo di scena | Futuro nella MLS

Il calciomercato entra sempre più nel vivo e i rumors rimbalzano in continuazione. Quale sarà il futuro della punta della Roma?

Il prossimo calciomercato in casa giallorossa sarà senza dubbio bello infuocato. L’arrivo di Mourinho ha portato nuova linfa tra i tifosi romanisti, ma per tornare a competere e soprattutto a vincere probabilmente non basta. Ecco perché il direttore generale Tiago Pinto si sta muovendo per rafforzare la squadra nel migliore dei modi.

I movimenti di mercato saranno sia in entrata che in uscita. Soprattutto le cessioni saranno il vero banco di prova di questo calciomercato. Con l’esigenza di fare cassa il più possibile e levarsi da dosso gli stipendi onerosi di calciatori in esubero, la dirigenza dovrà superarsi per trovare quel famoso tesoretto da reinvestire sul mercato.

Non ci sono però solamente calciatori in esubero. Anche su altri componenti della rosa bisognerà fare delle attente valutazioni. Da considerare infatti sia l’età, sia lo stipendio e sia la centralità nel nuovo progetto giallorosso dei giocatori in questione.

Calciomercato Roma, il Los Angeles Galaxy in pressing su Dzeko

Il Los Angels Galaxy è fortemente interessato a Edin Dzeko. La conferma arriva dal procuratore bosniaco Admir Husaric, che dichiara: “Nell’ambiente manageriale ho sentito che andrà ai Galaxy. Non vorrei rivelare i dettagli ora, perché la trattativa non è ancora chiusa“.

Da segnalare anche che i media bosniaci riportano che Sofia, la figlia più grande di Dzeko, abbia già scelto il college dove proseguire gli studi a Los Angeles. Se si tratta solo di rumors bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo, ma quel che è certo è che l’ultima parola sul bosniaco ce l’avrà José Mourinho.