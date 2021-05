Il goiellino Darboe può diventare uno dei pezzi più corteggiati del calciomercato Roma in uscita, ecco la posizione del club

Se c’è una nota positiva nel terribile finale di stagione della Roma, questa va ravvisata sicuramente nell’ottimo impatto di Ebrima Darboe con il calcio professionistico. Nelle occasioni in cui è stato mandato in campo, il centrocampista ha messo in mostra personalità, tecnica e senso tattico non comuni per un ragazzo di diciannove anni. Doti che hanno stregato la dirigenza giallorossa, ma che hanno catalizzato anche le attenzioni di diversi club, soprattutto all’estero. Nel giorno in cui i suoi agenti hanno svelato diversi retroscena sul calciatore, il ‘Corriere dello Sport’ ha parlato di diversi interessamenti concreti per il ragazzo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Darboe e Zalewski pur di arrivare al bomber

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, epurazione Mou | L’addio è quasi scontato

Secondo il quotidiano capitolino, alcine squadre francesi, il Tottenham e, soprattutto, l’Arsenal avrebbero messo nel mirino il giallorosso. A meno di offerte davvero fuori mercato, Tiago Pinto avrebbe già deciso di non cedere il ragazzo. L’intenzione è quella di farne un potenziale pilastro della Roma targata Mourinho.