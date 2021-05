Calciomercato Roma, pronto il dopo Dzeko | “Può venire in Italia”

Calciomercato Roma, rivoluzione in attacco: l’addio di Dzeko sembra essere sempre più vicino. L’intermediario non ha dubbi

Dzeko calciomercato Roma Giroud / Il reparto offensivo sarà quello in cui Tiago Pinto concentrerà maggiormente i suoi sforzi, per cercare di accontentare le richieste di Josè Mourinho, che stando alle ultime indiscrezioni vorrebbe puntellare il parco attaccanti con almeno un acquisto di calibro internazionale.

Questo, ovviamente, dipenderà dal futuro di Edin Dzeko, che sembra essere sempre più vicino ad un addio ai giallorossi, anche se ne saprà di più dall’incontro qualificatore tra lo Special One e l’ex capitano giallorosso che molto presumibilmente si terrà nelle prossime settimane.

Qualora il cigno di Sarajevo dovesse salutare la Capitale, chiaramente la Roma non si farebbe cogliere impreparata. Dal momento che per Vlahovic la situazione non è facile, dal momento che si sarebbe originata una vera e propria asta, i vertici dirigenziali capitolini starebbero attenzionando anche il profilo di Olivier Giroud, in uscita dal Chelsea, club con il quale non ha ancora rinnovato il suo contratto, in scadenza quest’estate.

Giroud alla Roma, calciomercato: le ultime sull’affare

A Radio Kiss Kiss, ha parlato l’intermediario che cura gli interessi del francese, che ha lasciato aperta la porta in vista di un possibile approdo di Giroud nella Capitale. Ecco le parole di Morabito: “Olivier può venire in Italia. Il Chelsea sta provando a rinnovare ma non c’è nulla di concreto: bisogna capire cosa accadrà con Dzeko e Lukaku, se lasceranno Roma e Inter, Giroud potrebbe approdare in Italia”