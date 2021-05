Calciomercato Roma, futuro alla Fiorentina | Fonseca lo vuole con sé

Calciomercato Roma, tra i candidati alla panchina della Fiorentina c’è Paulo Fonseca che sarebbe subito pronto a portare via un giallorosso con sé.

Rino Gattuso avrebbe rifiutato la panchina della Fiorentina. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attuale allenatore del Napoli ha detto no all’offerta del presidente viola Rocco Commisso che ora dovrà guardare altrove per provare l’ennesima ripartenza.

L’intenzione della società viola è quella di affidarsi a un allenatore che garantisca il bel gioco. Piace in particolare Marcelino che ha costruito un progetto tecnico ambizioso a Bilbao con l’Athletic. Marcelino è un allenatore che propone bel calcio, puntando sulla qualità più che sull’aggressività.

Allo stesso tempo però per evitare di correre nuovi rischi un profilo più pronto potrebbe essere quello di Paulo Fonseca, in uscita dalla Roma e fortemente interessato a restare in Serie A.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, futuro Belotti: Cairo fissa l’incontro

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, novità importanti per il futuro di Darboe

Calciomercato Roma, il jolly Cristante per la Fiorentina

Fonseca non pare essere la prima scelta della Fiorentina, ma allo stato attuale è uno dei principali candidati per la panchina viola. Solo un eventuale ripensamento di Gattuso potrebbe allontanarlo dalla panchina viola. L’allenatore portoghese ha richieste anche in Francia, in particolare al Lione, ma vorrebbe restare in Italia.

La domanda è: Fonseca alla Fiorentina potrebbe portare con sé qualche calciatore giallorosso? Senza dubbio nonostante i risultati non in linea con le attese soprattutto in campionato, Fonseca è stato abile a rigenerare Karsdorp e a fare rendere al meglio Spinazzola, Villar e altri calciatori.

Uno in particolare è stato il suo jolly, quasi sempre titolare e impiegato in più zone del campo. Il riferimento è a Bryan Cristante, calciatore rivelatosi prezioso per i giallorossi ma che non è sicuro al cento per cento di una conferma con Mourinho. Probabilmente non verrà considerato un intoccabile, e le dinamiche di calciomercato potrebbero portarlo anche altrove. In caso di approdo di Fonseca alla Fiorentina, l’ipotesi viola non sarebbe da scartare a priori per il centrocampista che ha un contratto fino al 2024 e una valutazione di circa 20 milioni di euro.