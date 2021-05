Calciomercato Roma, Friedkin all’incasso | Asta in Ligue 1

Calciomercato Roma, per il prossimo calciomercato sarà fondamentale cercare di piazzare diversi elementi per monetizzare e fare poi diversi acquisti.

I nomi di coloro che siano maggiormente destinati a partire si conoscono da tempo. Molti di questi sono arrivati durante l’infelice gestione Monchi e non hanno mai apportato l’atteso contributo.

Dopo diversi anni, Pinto dovrà essere bravo a liberare la Roma da “pesi” come Pastore, Jesus, Fazio e Santon. A questi si aggiungano però anche altri elementi, su tutti Pau Lopez.

L’estremo difensore è stato protagonista di due annate molto infelici e Mourinho non vuole affidargli la difesa dei pali per il terzo anno consecutivo.

Una sua cessione resta però al momento complicata dal momento che le brutte prestazioni e il grave infortunio rimediato contro il Manchester United hanno decimato le eventuali società interessate al suo ingaggio.

Qualche modestissimo aiuto economico potrebbe, infine, giungere da situazioni e piste inattese o dimenticate.

Calciomercato Roma, la cessione di Gerson potrebbe garantire delle entrate

In particolar modo, la Roma potrebbe incassare qualcosa da un’eventuale cessione di Gerson. Il brasiliano, arrivato come promettentissimo talento, è tornato in patria dopo non essere salito in cattedra né con Spalletti né con Di Francesco.

Per tale motivo, i giallorossi hanno deciso di cederlo al Flamengo garantendosi anche una piccola percentuale di rivendita in caso di futura cessione. Le buone prestazioni in Sud America hanno ultimamente attirato l’interesse di diversi club europei.

Gerson, infatti, piace soprattutto in Francia dove sembra essere conteso tra Lione e Marsiglia. La prima squadra ha offerto 30 milioni e un contratto di 5 milioni al giocatore. Il Marsiglia, invece, ha avanzato una proposta simile ma dilazionata in modo diverso (25 +5).

Sia Gerson che il Flamengo non hanno ancora ponderato una decisione definitiva ma ciò che sembra certo è l’ipotetico incasso dei capitolini. Se le cifre restano queste, infatti, Pinto potrebbe registrare un introito di circa 2 milioni di euro, senza considerare i bonus.