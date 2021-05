Calciomercato Roma, Inter in difficoltà: difensore nel mirino

Calciomercato Roma, con l’Inter in difficoltà economica ci potrebbe essere qualche elemento nel mirino dei giallorossi. Il difensore su tutti.

Il calciomercato ha molte, moltissime sfaccettature. E soprattutto ci sono tanti elementi da tenere in considerazione. Uno dei principali è capire quali possano essere le società in difficoltà economica che, davanti ad una giusta offerta, potrebbero cedere i propri uomini migliori.

Una di queste è senza dubbio l’Inter di Zhang. Che ancora non ha trovato un accordo con i tesserati per la spalmatura degli stipendi e soprattutto deve capire il futuro di Antonio Conte. Una situazione societaria che potrebbe agevolare qualcuno. Anche perché sembrerebbe che nessuno, dentro la rosa nerazzurra, in questo momento è incedibile. Verranno valutate tutte le offerte. Ovviamente se queste dovessero arrivare.

LEGGI ANCHE:Calciomercato Roma, futuro Belotti: Cairo fissa l’incontro

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, l’annuncio di Cairo su Belotti

Calciomercato Roma, Skriniar potrebbe essere un obiettivo

Non c’è nessuna trattativa al momento. Ma sicuramente un nome che piace dalle parti di Trigoria è quello di Milan Skriniar, che già nelle passate finestre di calciomercato, sopratutto questa estiva dell’anno scorso, era sul punto di partire. Oggi, questa possibile operazione, è stata trattata anche da Tele Radio Stereo. Ipotesi al momento, come detto, ma nessuna trattativa.

Che potrebbe però diventarla nello spazio di poco tempo. Il campionato ha ormai in programma solamente l’ultima giornata e allora c’è da capire, soprattutto in casa nerazzurra, quali possono essere i progetti per il futuro. E se Conte dovesse davvero lasciare – i rumors diventano sempre più importanti – allora in casa Inter potrebbe esserci un fuggi fuggi che potrebbe interessare anche il difensore. Che al fianco di Smalling (o di Mancini) potrebbe creare davvero un vero e proprio muro difficile da superare.