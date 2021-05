Calciomercato Roma, derby con la Lazio per il portiere

Calciomercato Roma, è derby con la Lazio per il portiere. Lotito fa sul serio per uno degli obiettivi giallorossi.

La Roma cerca un portiere. Possibilmente uno in grado di non far venire i brividi ogni partita ai tifosi e alla società. Non è stata particolarmente fortunata la società giallorosa nelle ultime stagioni. Soprattutto perché, un investimento importante, è stato fatto. Pau Lopez è arrivato infatti per 26 milioni di euro. Ma mai è riuscito a dare tranquillità alla squadra. Adesso l’infortunio lo ha bloccato. E per forza di cose serve qualcuno pronto a prenderne il posto. Lo spagnolo potrebbe anche rimanere come dodicesimo.

E potrebbe essere derby anche sul mercato. Perché nelle ultime ore è sempre più forte la voce di un interessamento della Lazio nei confronti di Pierluigi Gollini, l’estremo difensore dell’Atalanta che alla fine di questa stagione potrebbe lasciare il club bergamasco. Anche per via, sembrerebbe, di un rapporto non certo idilliaco con Gasperini. La Roma ci ha messo gli occhi addosso almeno da gennaio. Ma il giornalista Schira spiega che nelle ultime ore la Lazio si è fortemente interessata, imbastendo anche una trattativa.

Calciomercato Roma, le cifre per Gollini

Ci sarebbero già le cifre di un possibile accordo. Si parla infatti di un prestito oneroso di 3 milioni di euro, e poi di un diritto di riscatto a 15. Potrebbe inoltre, diventare un obbligo nel caso venissero raggiunte alcune condizioni nel corso della stagione. Lotito sembrerebbe fare davvero sul serio per il portiere dell’Atalanta.

Bisogna sottolineare, però, che la Roma, dopo l’arrivo di Mourinho, sembrerebbe, almeno all’apparenza, aver mollato la presa. In questo momento dovrebbe essere Rui Patricio l’obiettivo numero 1 per i giallorossi. Anche se la pista Gollini non è mai stata del tutto abbandonata. A certe condizioni Tiago Pinto potrebbe decidere anche di cercare l’affondo decisivo.