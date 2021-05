Calciomercato Roma, esclusiva ASRL: scambio e plusvalenza in vista con il pupillo di Mourinho. Le ultime sull’asse con l’Inter.

Nessun incedibile all’Inter. È questo il messaggio che dirigenza e proprietà nerazzurra hanno fatto pervenire agli agenti dei propri tesserati in questi giorni. L’accordo trovato con Oaktree per il prestito da 275 milioni di euro non avrà ripercussioni sul calciomercato, che resterà all’insegna dell’autofinanziamento.

Il sacrificio di qualche big sarà dunque necessario in vista della prossima stagione e tra i calciatori maggiormente richiesti c’è sicuramente Archaf Hakimi, seguito dalle big europee. Non a caso, il club interista già da diverse settimane si sta guardando attorno e ha accolto con favore le notizie sul possibile mancato riscatto di Alessandro Florenzi da parte del Psg.

Calciomercato Roma, Perisic nel mirino giallorosso

L’esterno azzurro è un vecchio pallino interista e, anche con l’arrivo di un nuovo allenatore, la sua permanenza alla Roma è tutt’altro che scontata. Valutato almeno 10 milioni di euro dai giallorossi, Florenzi potrebbe, secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, far parte di uno scambio sull’asse Milano-Roma. Marotta già da tempo sta cercando acquirenti per Ivan Perisic e tra le ipotesi prese in considerazione c’è anche quella di offrirlo alla Roma per l’esterno destro.

L’esterno croato, d’altronde, è un vecchio pallino di José Mourinho che lo aveva convinto tre anni fa a raggiungerlo al Manchester United. L’ex Wolfsburg rimase molto affascinato dal corteggiamento in prima persona dello Special One, ma alla fine la trattativa non andò in porto per le elevate richieste dell’Inter. In scadenza a giugno 2022, anche Perisic viene valutato circa 10 milioni di euro.