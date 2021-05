Calciomercato Roma, epurazione Mou | L’addio è quasi scontato

Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso: andrà via a fine stagione. L’indiscrezione che arriva dalla Spagna

Calciomercato Roma Pedro Mourinho / Non è ancora cominciata l’era Mourinho, e già l’effetto Special One si è fatto sentire. Se non altro nell’ambiente, che appare assolutamente su di giri per l’arrivo dell’allenatore portoghese, a cui è affidato il compito di risollevare le sorti di una compagine che comunque anche quest’anno è arrivata in semifinale di Europa League, ma a distanza siderale dalle posizioni “nobili” della classifica.

Non solo in entrata, ma qualcosa sembra essersi mosso anche in uscita: come rivelato da Don Balon, infatti, l’avventura di Pedro in giallorosso sarebbe già giunta ai titoli di coda. Il rapporto tra l’ex Barcellona e Mou non è dei più floridi: il rapporto si è incrinato negli anni in cui entrambi militavano al Chelsea, e le possibilità che l’esterno resti alla Roma sono ridotte al lumicino. Al momento non è stata avviata alcuna trattativa in merito, ma la pista Pedro in uscita è da tenere assolutamente in considerazione: nelle prossime settimane potrebbero esserci degli aggiornamenti importanti in tal senso.