Calciomercato Roma, ecco come è nata l’illusione (impossibile) Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo alla Roma, calciomercato: nelle ultime ore si è diffusa la voce di un possibile interessamento dei giallorossi per Cr7

Calciomercato Roma Ronaldo / L’avventura di Cristiano Ronaldo alla Juventus sembra ormai essere giunta al capolinea: il rapporto tra Cr7 e l’ambiente bianconero è ridotto ai minimi termini, e i quasi 31 milioni di euro che il cinque volte pallone d’oro percepisce in quel di Torino pesano come una spada di Damocle sulle casse della Vecchia Signora.

Il tam tam mediatico relativo alla futura destinazione dell’ex attaccante del Real Madrid è dunque cominciato: premesso che il suo contratto con la Juventus scadrà nel 2022, club con il quale i potenziali acquirenti dovranno pur sempre negoziare, il portoghese avrebbe però espresso l’intenzione di cambiare aria, e le ultime uscite stagionali sono una testimonianza piuttosto inequivocabile.

Secondo quanto riportato da “Il Riformista.it“, nelle ultime ore Ronaldo sarebbe stato accostato alla Roma: varie sono le ragioni per le quali si è diffusa questa voce. Le auto del portoghese, infatti, da Torino, sarebbero state trasferite in una villa dell’EUR: una casualità che è apparsa a tutti quanto meno sospetta. Tuttavia, l’eventuale approdo di Cr7 in giallorosso sembra, al momento, un’ipotesi alquanto utopistica. Ecco perché.

Ronaldo alla Roma, calciomercato | I motivi del no

Partiamo dalla motivazione economica: 31 milioni netti annui sono tanti per tutti, e alla luce delle note vicissitudini sanitarie, rappresentano un ostacolo insormontabile. L’acquisto di Josè Mourinho può autorizzare sogni facile, ma è bene restare con i piedi ben piantati a terra. Poi c’è da considerare anche il rapporto tra Mou e Cr7, che ai tempi del Real non era dei migliori ( per usare un eufemismo).

Inoltre, c’è il discorso Coppe: piuttosto difficile immaginare che Cr7 decida di scegliere un club che non gioca la Champions League, competizione che lo ha visto spesso protagonista indiscusso