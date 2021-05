Calciomercato Roma, i giallorossi si stanno iniziando a muovere sul mercato. In attacco c’è un ritorno di fiamma che parla svizzero.

Mourinho deve ancora arrivare nella Capitale, ma intanto si sta muovendo, insieme a Tiago Pinto, sul mercato. Il tecnico portoghese vuole capire realmente su chi fare affidamento e su chi invece potrà partire senza particolari rimpianti.

Uno dei reparti che verrà toccato sarà sicuramente l’attacco. La situazione legata alla prima punta sarà il nodo principale da sciogliere. Tiene banco però anche il rinnovo eventuale di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno, nel caso non volesse rimanere a Roma, dovrà essere sostituito.

Calciomercato Roma, occasione Shaqiri

Secondo il giornalista turco Ekrem Komur, la Roma sarebbe interessata a Xherdan Shaqiri. L’esterno svizzero è di proprietà del Liverpool, ma sembrerebbe pronto a dire addio ai Reds, visto che non è riuscito ad imporsi come un titolare della squadra (21 presenze totali in stagione, solo 13 in campionato). Il calciatore è stato purtroppo limitato dai vari problemi fisici, non riuscendo a trovare continuità durante l’anno.

L’attaccante ex Basilea ed Inter è stato più volte accostato ai giallorossi negli scorsi anni. Ora la concorrenza sembra più agguerrita che mai. Sempre secondo il giornalista turco infatti, il giocatore avrebbe avuto contatti anche con la Lazio, col Siviglia e col Fenerbahçe.

La Roma se vorrà prendere finalmente Shaqiri dovrà mettere sul piatto una buona offerta al Liverpool per strapparlo dalle dirette avversarie sul mercato.