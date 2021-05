Calciomercato Roma, dubbio Mkhitaryan: il sostituto arriva dalla Bundesliga

By

Calciomercato Roma, uno dei reparti in cui i giallorossi sembrano maggiormente coperti è quello della trequarti. Non si escludano però delle novità nei prossimi mesi.

Anche il ricco pacchetto di trequartisti, infatti, potrebbe subire delle importanti modifiche. Si parta dal presupposto che ,con ogni probabilità, Mourinho non giocherà con due “sottopunte” alle spalle del centravanti.

Più verosimilmente il portoghese preferirà due esterni larghi (per un eventuale 4-3-3) o due ali e un trequartista dietro il numero 9 (in caso di 4-2-3-1). Attualmente i capitolini vantano per questa zona del campo tanti elementi quali Pedro, Mkhitaryan, El Sharaawy, Pellegrini e Carles Perez.

A questi si aggiungano i nomi dei rientranti Kluivert e Under, oltre che del recuperante Zaniolo. Superfluo sottolineare, quindi, come sarà necessaria un’epurazione per sfoltire questa grande sovrabbondanza.

Gli incedibili sono sicuramente il numero 22 e il numero 7, ambedue molto apprezzati dallo Special One: tutti gli altri, invece, sono ancora in discussione e una loro permanenza non è così scontata.

Si ricordi, inoltre, che Mkhitaryan è in scadenza il prossimo giugno e che, al momento, non sembrano assolutamente esserci i presupposti per un suo rinnovo.

Calciomercato Roma, Mourinho ha individuato in Brekalo il sostituto di Mkhitaryan

Al di là delle notizie uscite nelle scorse settimane circa gli infelici rapporti tra l’armeno e Mourinho, il nodo più importante continua ad essere quello contrattuale.

Sia il numero 77 che il portoghese, infatti, avrebbero la giusta saggezza e intelligenza per mettersi alle spalle le problematiche insorte durante gli anni di Manchester.

Il principale problema resta però, appunto, l’ingerenza di Raiola che vorrebbe portare il suo assistito in una squadra più importante, visto il mancato accesso dei giallorossi in Champions League.

Le belle parole di “Miki” al termine del derby avevano un po’riacceso le speranze dei tifosi, ben consapevoli dell’importanza dell’ex Arsenal per lo scacchiere giallorosso.

Nessun discorso è ancora chiuso del tutto ma, intanto, Pinto ha iniziato a guardarsi intorno e, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe messo nel mirino un giocatore di Bundesliga.

Ci riferiamo a Josip Brekalo, esterno di attacco militante nel Wolfsburg e in grado di occupare ambedue i lati delle corsie offensive.

Classe’98, ha il contratto in scadenza nel 2023 e avrebbe un costo anche abbastanza abbordabile, di circa 12 milioni di euro.

La Roma si limita, ora, a monitorarlo per vedere come si evolveranno altre situazioni e consapevole che le priorità al momento riguardano altri reparti.

Quando si verificheranno i giusti presupposti, infine, si deciderà se affondare il colpo oppure optare per altre soluzioni.