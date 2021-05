La Roma è a caccia di un attaccante per il futuro. Da capire se Dzeko rimarrà nella prossima sessione di Calciomercato

L’inizio della sessione estiva del calciomercato si avvicina sempre di più e la Roma, dopo aver piazzato il colpo José Mourinho per la panchina, non vorrà farsi trovare impreparata. Per questo in sinergia il portoghese, assieme al general manager Tiago Pinto, stanno vagliando tutte le possibile soluzioni per rinforzare la rosa. Un centravanti, in aggiunta a Edin Dzeko, in attesa di capire quale sarà definitivamente il futuro del bosniaco, e Borja Mayoral, quasi sicuramente verrà comprato. L’indiziato numero uno sembra essere il ‘gallo’ Andrea Belotti, in uscita dal Torino.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, il portiere vuole la Champions | Niente giallorossi?

Calciomercato Roma, futuro Vlahovic | Le dichiarazioni

Per quanto riguarda il reparto offensivo del campo, è stato e lo è tutt’ora, un obiettivo concreto che porta a Firenze, ovvero Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo classe 2000 ha parlato del suo futuro ai microfoni del portale ‘Meridian Sport‘ partendo da cosa ne pensasse di Sinisa Mihajlovic: “È una grande leggenda del calcio serbo e italiano. Certo sarebbe difficile rifiutare Miha, ma al momento penso solo alla Fiorentina. Vedremo cosa succederà in futuro“. All’ipotesi di una sua esperienza all’estero risponde così: “Mai dire mai, potrebbe accadere domani come no, forse rimarrò tutta la mia carriera in SerieA“. Sull’esperienza alla viola, dove ha vissuto una stagione ricca di gol ma anche di alti e bassi con la squadra rimane con l’amaro in bocca: “Non credo che nessuno si aspettasse quello che ho fatto. Mi dispiace solo che abbiamo lottato per la salvezza così a lungo. Mi dispiace che i miei obiettivi non siano stati di aiuto per obiettivi più alti”.