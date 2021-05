I tifosi del Liverpool imbufaliti: “Sembriamo la Roma” | La protesta social

La protesta dei tifosi del Liverpool per le nuove maglie: i fan dei Reds tirano in causa la Roma. Svelato il motivo

Roma Liverpool tifosi / Assolutamente curioso quanto successo in queste ore in casa Liverpool. I Reds, infatti, hanno presentato sui propri canali social la divisa con la quale scenderanno in campo la prossima stagione. La Nike, sponsor ufficiale della squadra inglese, oltre al tradizione ed inconfondibile rosso, ha però optato per una scelta piuttosto marcata dell’arancione, sul colletto e sulla manica.

Questo mix di colori non è andato giù ai tifosi, che sui social hanno preso di mira la nuova maglia, rea di essere molto simile a quella della…Roma. “Abbiamo la maglia simile alla loro“, oppure “Siamo il Liverpool o la Roma“: sono questi i messaggi più frequenti che stanno letteralmente spopolando tra i supporters della compagine di Jurgen Klopp.

C’è chi addirittura ha commentato: “Per un attimo ho temuto che la Roma si fosse ripresa Salah“, dal momento che l’egiziano è stato uno dei testimonial delle nuove maglie. Nike nel mirino, dunque: quasi tutti hanno invocato il ritorno della New Balance, che, scherzo del destino, sarà proprio il main sponsor a partire dalla prossima stagione.