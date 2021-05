Roma, i migliori allenatori dell’ultimo anno | La posizione di Mourinho

Roma, classifica dei migliori allenatori: in quale posizione si trova Josè Mourinho? Ecco il verdetto di Four Four Two

Mourinho Classifica / La stagione volge al termine, ed è inevitabilmente tempo di verdetti. Non è stata un’annata facile per gli allenatori, che si sono ritrovati a gestire l’inconsueta situazione Covid, che ha costretto molte volte i top club a giocare ogni 3 giorni, senza soluzioni di continuità.

Forse è un caso, forse no, ma i club inglesi, da sempre abituati a fare del ritmo la loro arma principale, figurano tra le finaliste sia in Champions League, sia in Europa League. Ragion per cui, è proprio il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ad essere in cima alla lista dei migliori 50 allenatori dell’anno stilata dalla rivista Four Four Two.

Sul podio si insediano Antonio Conte ( che da poco ha vinto lo scudetto con l’Inter) e il Cholo Simeone ( a un passo dalla conquista della Liga). Più staccato Mourinho, che occupa solo la diciannovesima piazza: lo Special One paga la brutta annata con il Tottenham, al cui timone non è stato un protagonista né in Premier, né in Europa League. Al venticinquesimo posto di questa speciale classifica c’è l’ormai ex allenatore della Roma, Paulo Fonseca