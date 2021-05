Calciomercato Roma, svelata l’offerta “folle” per Buffon

Calciomercato Roma, tra le priorità per la prossima stagione figura sicuramente quella del portiere e non sono da escludersi colpi ed arrivi inattesi.

Mourinho, atteso nella Capitale il prossimo mese, è consapevole dell’impossibilità di poter avanzare delle pretese folli. Piuttosto, cercherà di garantirsi l’approdo di elementi validi che arrivino alle giuste condizioni per la Roma.

Tra i ruoli da limare maggiormente figura sicuramente quello dell’estremo difensore. In questo reparto, infatti, si potrebbe assistere ad una vera e propria rivoluzione, anche per quanto concerne lo staff tecnico.

Mirante andrà in scadenza il prossimo giugno e, se fino all’anno scorso aveva rappresentato una validissima alternativa, gli infortuni e gli errori di questa stagione hanno convinto Pinto ad evitare qualsiasi discorso di rinnovo contrattuale.

Anche Pau Lopez non ha garantito prestazioni felicissime: in due anni si è distinto infatti per gaffe clamorose e prestazioni non all’altezza. Il momento più alto della sua carriera italiana è arrivato lo scorso aprile in occasione di Ajax-Roma grazie al rigore parato a Tadic.

Nonostante quest’evento, però, i giallorossi cercheranno di venderlo (consapevoli dell’impossibilità di non imbattersi in una minusvalenza) anche per via del grave infortunio rimediato sul finire della stagione.

I profili monitorati restano plurimi e, attualmente, il nome di Rui Patricio sembra aver superato quelli di Gollini, Musso e Cragno e vanta la pole position sul taccuino dei “seguiti” dei dirigenti di Trigoria.

Nelle scorse settimane, però, era giunta anche una clamorosa indiscrezione circa un interesse per lo storico portiere della Juventus, Gianluigi Buffon che ha da poco annunciato che lascerà a fine anno(questa volta definitivamente) la squadra con la quale si è tolto le soddisfazioni più importanti della sua carriera.

Calciomercato Roma, il punto su Buffon

Dopo essere stato accostato alla squadra giallorossa e alla Fiorentina, però, il campione del Mondo 2006 è finito nell’orbita del Monza.

In seguito all’indiscrezione riportata più di una settimana fa da www.seriebnews.com, le voci su questa clamorosa trattativa si sono infittite soprattutto in seguito alle dichiarazioni del numero 1 dopo la vittoria della Coppa Italia lo scorso 19 maggio.

Queste le sue parole, successive al successo per 2 a 1 sull’Atlanta: “Ultimamente mi è arrivato il messaggio di un dirigente di una società che quanto a follia e ambizione potrebbe superarmi. E a me piace questo”.

La follia e l’ambizione potrebbero avere un nome e un cognome, Adriano Galliani. I prossimi giorni ci diranno sicuramente qualcosa in più.