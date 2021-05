Calciomercato Roma, bomber a zero | Arriva l’assist ufficiale

Il reperimento di un attaccante è una delle priorità del calciomercato Roma, sempre vigile sulle occasioni a basso costo

Tra indizi social e indiscrezioni sul suo approdo in MLS, il futuro di Edin Dzeko non è stato ancora deciso in maniera definitiva. L’addio o la permanenza della punta bosniaca sarà dirimente per tutto il calciomercato Roma. Per non farsi cogliere impreparata, la dirigenza giallorossa sta comunque passando al vaglio diverse opzioni offensive, con un occhio di riguardo particolare alle soluzioni low cost. In tal senso, un nome che è tornata prepotentemente di attualità è quello di Memphis Depay. L’attaccate olandese è da lungo tempo nel mirino del Barcellona, ma l’eventuale esonero di Koeman potrebbe favorire gli altri club interessati.

Calciomercato Roma, Depay: “Nessun accordo col Barcellona”

A riaprire la pista che conduce all’attaccante olandese, ci ha pensato direttamente il diretto interessato nel corso di un’intervista a ‘L’Equipe‘. “Il Barcellona si è mostrato interessato a me, ma non è l’unico club interessato. Ad oggi non c’è nulla di fatto con nessuna squadra. Ora voglio concentrarmi sull’Europeo, il mio futuro merita una riflessione attenta”. In scadenza di contratto a giugno, la punta del Lione è seguita anche dalla Juventus e da altri grandi club.

Già agli ordini di José Mourinho nel Manchester United, il 27enne giocò veramente poco con l’allenatore portoghese in panchina. Un’esperienza lontana ormai cinque anni e che non dovrebbe certo condizionare un’eventuale reunion a Roma.